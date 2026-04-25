São Paulo x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Neste domingo, São Paulo e Corinthians se enfrentam em compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola para o clássico às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do UOL Esporte (YouTube).

Como chegam as equipes?

O São Paulo vem de dois empates consecutivos no Brasileirão da categoria. Primeiro, ficou no 3 a 3 com o Avaí, atual lanterna da competição, e na sequência, visitou o Athletico-PR e empatou por 2 a 2, fora de casa.

Na tabela, o Tricolor Paulista aparece no 10º lugar, com nove pontos - apenas um a menos que o Bahia, que abre a zona de classificação para as quartas de final do Brasileiro.

O Corinthians, por sua vez, ocupa a sexta posição na tabela, com 12 pontos conquistados. No último compromisso, venceu o Criciúma por 2 a 1 e encerrou a sequência de três jogos sem vencer, com uma derrota e dois empates.

Estatísticas

São Paulo no Brasileiro sub-20

10ª posição

2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas

11 gols marcados

13 gols sofridos

Corinthians no Brasileiro sub-20

6ª posição

3 vitórias, 3 empates e 1 derrota

12 gols marcados

6 gols sofridos

Arbitragem

Árbitro : Gustavo Holanda Souza

: Gustavo Holanda Souza Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Izabele de Oliveira

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Ficha técnica

Jogo: São Paulo x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (8ª rodada)

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)

Local: CT de Cotia, em São Paulo

Onde assistir: UOL Esporte