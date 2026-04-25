São Paulo x Corinthians: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Neste domingo, São Paulo e Corinthians se enfrentam em compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola para o clássico às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, em São Paulo.
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do UOL Esporte (YouTube).
Como chegam as equipes?
O São Paulo vem de dois empates consecutivos no Brasileirão da categoria. Primeiro, ficou no 3 a 3 com o Avaí, atual lanterna da competição, e na sequência, visitou o Athletico-PR e empatou por 2 a 2, fora de casa.
Na tabela, o Tricolor Paulista aparece no 10º lugar, com nove pontos - apenas um a menos que o Bahia, que abre a zona de classificação para as quartas de final do Brasileiro.
O Corinthians, por sua vez, ocupa a sexta posição na tabela, com 12 pontos conquistados. No último compromisso, venceu o Criciúma por 2 a 1 e encerrou a sequência de três jogos sem vencer, com uma derrota e dois empates.
Estatísticas
São Paulo no Brasileiro sub-20
10ª posição
2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas
11 gols marcados
13 gols sofridos
Corinthians no Brasileiro sub-20
6ª posição
3 vitórias, 3 empates e 1 derrota
12 gols marcados
6 gols sofridos
Arbitragem
- Árbitro: Gustavo Holanda Souza
- Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Izabele de Oliveira
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Ficha técnica
Jogo: São Paulo x Corinthians
Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (8ª rodada)
Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 15h (de Brasília)
Local: CT de Cotia, em São Paulo
Onde assistir: UOL Esporte