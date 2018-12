Romero revela que conversa sobre renovação só irá acontecer em 2019

Passando suas férias nos Paraguai, o atacante Ángel Romero não deve conversar com os dirigentes do Corinthians sobre a sua renovação contratual neste ano. Com seu vínculo se encerrando no meio da próxima temporada, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro.

Nesta segunda-feira, o atleta participou de uma entrevista ao lado do irmão gêmeo, Óscar Romero, na rádio Monumental AM 1080, do Paraguai. Em determinado momento de sua participação no programa, o atleta revelou que foi procurado pelo Corinthians para renovar o seu contrato, porém o camisa 11 declarou que só deve sentar para conversar com o clube no início de 2019.

“Tenho contrato até julho com o Corinthians. Minha vontade é completar o contrato e depois veremos o que se acontecerá. Me procuraram para ver uma renovação e disse aos dirigentes do Corinthians que falaremos depois sobre isso”, declarou.

Contratado em 2014 sem que o clube precisasse desembolsar qualquer dinheiro, Romero terá de ser comprado por cerca de R$ 12 milhões se não for vendido até 14 de julho de 2019, quando o contrato se encerra. Essa cláusula foi a forma que os empresários que o contrataram acharam para não ficarem no prejuízo após investirem para tirá-lo do Cerro Porteño.

Após se destacar com a camisa do Cerro Porteño, Romero chegou ao Corinthians em 2014. De lá pra cá o atacante paraguaio acumula 209 partidas com a camisa alvinegra e 35 gols marcados. No período, o atacante já levantou duas taças de Campeonato Paulistas além de dois Campeonatos Brasileiro.