Romero recebe convite e segue no Paraguai para jogar amistosos

O atacante Ángel Romero ficou fora da lista final de convocados pela seleção paraguaia para a disputa da Copa América, mas seguirá nos treinos da equipe. O jogador aceitou um convite do técnico Eduardo Berizzo para se manter na preparação do elenco e disputar os amistosos contra Honduras, na próxima quarta-feira, e Guatemala, no domingo, dia 9 de junho.

A revelação foi feita pelo próprio treinador, que agradeceu o ainda atacante corintiano pela disponibilidade. “Queria poder dar a lista apenas depois dos amistosos, no dia 10 de junho”, disse Berizzo. Além de Romero, ficam com o elenco Samudio, Sánchez e Salcedo, todos ignorados na lista final.

Dessa forma, o jogador ganha mais alguns dias sem se apresentar no CT Joaquim Grava. Ele tem contrato válido até o dia 14 de julho e, assim que terminar seu período com o Paraguai, teria de se apresentar ao técnico Fábio Carille em São Paulo.

Devido aos imbróglios na renovação de contrato, Romero está encostado desde o início de 2019 no Timão. O próprio treinador já deixou claro, anteriormente, que não conta com o atacante.

“Romero é um cara que sou muito grato, participou demais no início da carreira, mas está muito mais do que resolvido que é questão de tempo para não seguir no clube. Moleque do bem, brinco com ele, mas está mais que resolvido que ele não continua no clube”, revelou o comandante no início deste mês.