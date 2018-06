Romero fecha com agentes e deve iniciar conversas por renovação

A OTB Sports anunciou nesta segunda-feira o acerto com o atacante paraguaio Ángel Romero, do Corinthians, para representá-lo nas negociações pela renovação de contrato do atleta com o clube. Dono de vínculo até a metade do ano que vem, o jogador, até então representado por um irmão nas negociações, esperava o encerramento dessa tratativa para dar prosseguimento às conversas com o Timão.

“A OTB Sports, dos sócios Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb, informa que passa a representar o atleta Ángel Romero, do Sport Club Corinthians Paulista e seleção paraguaia”, disse a empresa em nota emitida em suas redes sociais, acompanhada de um vídeo com lances do jogador. Dona de histórico de negócios bem e mal sucedidos com o Timão, como a saída de Paolo Guerrero, em 2015, e o retorno de Jadson, no ano passado, os agentes fizeram questão de negar que estejam tratando da saída do atacante.

“Importante esclarecer, afim de afastar habituais rumores, que o acordo entre OTB e Romero não tem nenhuma ligação com eventual transferência do atleta na janela do meio do ano, e que o atacante segue totalmente focado em seu trabalho no Sport Club Corinthians Paulista, afim de buscar novas conquistas com a camisa alvinegra”, continuou a nota da OTB.

Contratado em 2014 sem que o clube precisasse desembolsar qualquer dinheiro, Romero terá de ser comprado por cerca de R$ 12 milhões se não for vendido até julho de 2019, quando o mesmo se encerra.

Essa cláusula foi a forma que os empresários que o contrataram acharam para não ficarem no prejuízo após investirem para tirá-lo do Cerro Porteño. Sendo assim, caso continue no Timão, Romero demandaria um investimento no nível daquele empenhado para reforços.

“Vamos sentar para conversar depois da Copa. Na verdade sempre falei que meu sonho é jogar na Europa, mas eu não tinha conhecido o Corinthians ainda. Se for para sair, tem que ser bom para mim e para o Corinthians. Vai ser uma decisão difícil pra mim, mas não tem proposta, sondagem, nada”, concluiu Romero, antes da parada para a Copa do Mundo.