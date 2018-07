Romero deseja boa sorte a Balbuena e vê Corinthians “sempre forte”

O atacante Romero disse adeus a um de seus melhores amigos no elenco do Corinthians no sábado, quando Balbuena informou ao clube que havia aceito uma proposta do West Ham, da Inglaterra. Contente pelo amigo, ele acha que o defensor foi justo com o Alvinegro e não crê em uma derrocada da defesa após a saída do camisa 4.

“Fico feliz por ele, para a carreira dele é muito importante chegar a um campeonato como a Premiere League. E para o Corinthians também foi muito bom. Eu fico feliz por ele. Tomara que dê tudo certo lá e que tenha sucesso na carreira dele”, disse o avante, confiante na capacidade de reconstrução corintiana.

“É normal, a gente vai ter perdas de alguns jogadores, mas vieram jogadores de qualidade também. O Corinthians é sempre forte, a camisa do clube é forte independentemente de quem sair”, avaliou o atleta, que tentará ajudar o clube sem o compatriota no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América.

Dono de contrato apenas até o meio do ano que vem, Romero é um dos titulares cotados para também deixar o clube, mas não gosta de falar no assunto. Após as saídas de Balbuena, Sidcley e Maycon, a ideia da diretoria é fazer jogo duro para liberar outros nomes.

“Não dá para falar que fico ou não. Até agora estou no Corinthians, vivendo um momento bom, especial, continuo da mesma forma, dando tudo em campo. Se tiver proposta, vou falar com a diretoria e a minha família para decidir”, ponderou, assegurando não ter recebido qualquer contato.

“Não chegou nada para mim, se chegou no clube eu não falei com o presidente. Estou aqui, não chegou nenhuma proposta para mim. Fico feliz de continuar no Corinthians”, concluiu Romero.

