Romero cita saídas na janela e vê resultado para retomar confiança

Artilheiro da arena de Itaquera, Romero marcou os gols do Corinthians na vitória sobre o Cruzeiro, alcançada na noite desta quarta-feira. Satisfeito com o resultado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante paraguaio citou as recentes saídas de companheiros ao analisar os efeitos do triunfo.

Desde a parada para a Copa do Mundo da Rússia, o Corinthians perdeu Balbuena (West Ham), Sidcley (Dinamo de Kiev), Maycon (Shakhtar Donetsk) e Rodriguinho (Pyramids). Por outro lado, chegaram o lateral esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas e o atacante Jonathas.

“Fico contente pela vitória e traz confiança. A gente precisa de muita confiança. Perdemos muitos jogadores nessa janela e precisamos retomá-la. Hoje, nos comportamos bem e conseguimos uma vitória importante, contra um adversário difícil”, disse Romero à TV Globo.

O paraguaio mostrou versatilidade diante do Cruzeiro e, após a saída de Jonathas por lesão muscular, passou a jogar centralizado. Com gols aos 16 e aos 34 minutos do segundo tempo, Angel Romero chegou aos 26 anotados na arena de Itaquera, um recorde.

“Infelizmente, o Jonathas se machucou. A gente fica com dó quando um jogador sai machucado do campo”, lamentou. “Mas estou contente (pelos gols) e agradeço a meus companheiros, minha família e a Deus. Hoje, joguei de centroavante depois de muito tempo e, graças a Deus, consegui fazer dois”, celebrou.

Com 22 pontos ganhos, o Corinthians figura na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 16ª rodada, às 11 horas (de Brasília) deste domingo, o time defendido por Romero volta a campo para enfrentar o Vasco, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.