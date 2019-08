Roma tem interesse na contratação de Mateus Vital, do Corinthians

Faltando quatro dias para o fim da janela italiana, a Roma demonstrou interesse em contratar Mateus Vital, do Corinthians. Nesta quinta-feira, o renomado jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, veiculou que o time da capital vê no brasileiro de 21 anos o perfil adequado para o grupo comandado pelo português Paulo Fonseca.

A intenção dos romanistas é buscar uma peça de reposição para o Perotti, que sofreu uma lesão muscular e tem previsão de retorno para dois meses. Diante deste cenário, os dirigentes italianos enxergam que o corintiano pode fazer a mesma função, atuando tanto pelas pontas quanto centralizado, quase como um segundo atacante.

Mesmo com pouco tempo para o fechamento da janela, a Roma segue ativa no mercado. A equipe do português Paulo Fonseca está próxima de fechar com o zagueiro inglês Smalling, do Manchester United, e mantém negociações com o atacante Kalinic, do Atlético de Madrid.

Revelado pelo Vasco, Mateus Vital chegou ao Corinthians em 2018, quando o clube desembolsou cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 8 milhões, na ocasião) por 85% de seus direitos.