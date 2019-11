Rogério Ceni busca a primeira vitória contra o Corinthians como treinador

Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), Corinthians e Rogério Ceni escrevem mais um capítulo de suas histórias ao duelarem na Arena Corinthians, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador do Fortaleza tem um objetivo: conquistar a primeira vitória contra o Timão como técnico.

Ao todo, Rogério e Corinthians se enfrentaram seis vezes desde que o ex-goleiro assumiu a nova função na carreira. Foram cinco jogos no comando do São Paulo, na temporada de 2017, com três empates e duas derrotas. O primeiro confronto terminou de forma positiva, com triunfo tricolor nos pênaltis depois do empate sem gols pelo Torneio da Flórida, disputado nos Estados Unidos.

Pelo Campeonato Paulista, empate em 1 a 1, no Morumbi, na primeira fase. Então, os dois voltaram a se encontrar pelas semifinais. Na partida de ida, vitória corintiana por 2 a 0 fora de casa. Na volta, mais um empate em 1 a 1 na Arena Corinthians, resultado que garantiu a classificação alvinegra.

Os últimos dois duelos entre Ceni e Timão ocorreram pelo Brasileirão. Em 2017, ainda pelo São Paulo, ele viu o Alvinegro vencer por 3 a 2 em território corintiano. Já nesta temporada, o ex-jogador não conseguiu evitar a vitória do rival pelo placar de 3 a 1, de virada, no Castelão.

Como goleiro do Tricolor Paulista, houve mais equilíbrio no confronto, com 25 vitórias do Corinthians, 21 empates e 21 triunfos do ex-arqueiro. Agora, Rogério Ceni tenta melhorar o retrospecto contra o antigo rival na disputa à beira do gramado.

