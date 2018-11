Roger dispara contra pênalti não marcado para o Corinthians: “Ridículo”

Roger disparou contra a arbitragem comandada por Leandro Pedro Vuaden após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Botafogo neste sábado, no Engenhão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o centroavante foi deslocado pelo lateral Marcinho na área. Vuaden não marcou o pênalti.

“Pede para eles darem entrevista depois do jogo. A gente se justifica sempre e eles? Pênalti ridículo, eu não precisava me jogar. Depois sobra para nós. O que o árbitro de trás do gol faz? Pênalti foi claro, é ridículo!”, disse Roger, ao Premiere.

Com a derrota, o Corinthians segue em 11º, com 39, e ainda corre risco de cair para a Série B. A próxima partida será contra o São Paulo, sábado, às 17h, na arena, pela 33ª rodada do Brasileirão.