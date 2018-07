Rodriguinho vai ao CT e se despede dos companheiros do Corinthians

O meia Rodriguinho foi ao CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira para recolher alguns objetos pessoais e se despedir dos companheiros do Corinthians. Negociado com o Pyramids-EGI horas antes do clássico contra o São Paulo, no último sábado, o armador recebeu abraços e votos de boa sorte do elenco, que finalizava os preparativos para ir ao gramado e começar o treinamento.

De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, o armador foi bastante carinhoso também com os funcionários do CT. Um dos mais antigos no elenco, ele estava no clube ininterruptamente há três anos, desde que retornou de um empréstimo ao Al-Sharjah-EAU. “Não tinha como recusar, tenho que aproveitar esses anos que me faltam no futebol”, justificou ele a alguns que questionaram a sua decisão.

Por meio de seus perfis em redes sociais, o clube estrangeiro confirmou a contratação de Rodriguinho momentos antes do final do clássico – os egípcios pagarão US$ 6 milhões (R$ 22 milhões), dos quais US$ 4 milhões (R$ 15 milhões) ficam com o Corinthians. No Twitter, o Pyramids publicou um vídeo com lances do meia em ação pelo time brasileiro e pela Seleção.

“A parte mais difícil é ter que se despedir dos companheiros, ter que deixar um clube que eu amo”, afirmou o meio-campista de 30 anos de idade na zona mista do Morumbi, pouco depois da confirmação. “Estão vendo que estou falando até meio pausado para tentar segurar a emoção”, declarou, com a voz embargada.

Um dos principais jogadores do Corinthians nas últimas temporadas, Rodriguinho sai com com 35 gols em 175 partidas, além de 23 assistências. Antes com vínculo até o fim de 2019, o meio-campista conquistou o Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e o Campeonato Paulista (2017 e 2018).