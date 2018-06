Rodriguinho lamenta erros e não acha explicação para novo empate

O meia Rodriguinho não conseguiu achar explicação para mais um empate do Corinthians dentro do seu estádio. Depois de passar zerado contra o Vitória, que briga contra o rebaixamento, o Alvinegro já desperdiçou um total de seis pontos como mandante, podendo ficar dez atrás do Flamengo, líder da competição, ao final da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Difícil de explicar. As bolas estão passando, a gente não está conseguindo finalizar a jogada com qualidade. A gente até mantém posse, trabalha bem a bola, o problema está na definição da jogada que não estamos tendo chances tão claras”, comentou o jogador na saída do gramado, fazendo uma ressalva para lamentar os gols perdidos pela equipe na noite deste sábado.

“E quando tem chances, não estamos aproveitando. Tivemos alguns lances bons, Sidcley na trave, uma bola desviada do Henrique. Temos que consertar para melhorar”, avaliou o armador alvinegro, que ficou em campo até o apito final, mas não conseguiu criar muitos lances.

O resultado, péssimo para os corintianos, deixa a equipe com 16 pontos, podendo ficar dez atrás do líder Flamengo ao final da rodada. Foi também o terceiro jogo como mandante que o clube não conseguiu ganhar, o segundo contra clubes que lutam contra o rebaixamento (Ceará e Vitória).

Agora, os comandados de Osmar Loss fecham a série pré-Copa do Mundo diante do Bahia, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, buscando a primeira vitória fora de casa do novo comandante alvinegro.