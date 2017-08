Sem rivalizar, Rodriguinho chama ex-clube de “carrapato”

O meia Rodriguinho conhece bem o principal concorrente do Corinthians na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Com uma passagem pelo Grêmio por empréstimo em 2014, ele hoje abre um sorriso para falar sobre a perseguição do rival, oito pontos atrás da sua equipe, na tabela de classificação nacional.

“O Grêmio é um carrapatozinho, né? Mas vamos nos preocupar em fazer o nosso trabalho, que as coisas acontecerão naturalmente”, comentou Rodriguinho, na manhã desta segunda-feira, após realizar uma atividade regenerativa no CT Joaquim Grava.

Apesar de ansioso para ver o seu time ainda mais distante do Grêmio na competição, o meia não chega a alimentar rivalidade com antigos companheiros. O jogador do clube gaúcho com o qual ele tem maior intimidade é um que conheceu no Corinthians, o lateral direito Edílson.

“Já joguei no Grêmio e conheço alguns deles. Tenho mais contato com o Edílson. A gente brinca e fala pouco sobre o campeonato. É melhor conversar sobre outras coisas”, disse Rodriguinho. “Mas é lógico que eles estão nos acompanhando e que também estamos acompanhando os jogos deles. O Grêmio também não está perdendo. É por isso que chamei de carrapato. Está na cola.”

Outros concorrentes do Corinthians, no entanto, ficaram um pouco mais atrás no último fim de semana. A equipe de Rodriguinho venceu o Sport no sábado e alcançou os 47 pontos ganhos (o Grêmio tem 39). No domingo, comemorou o empate do terceiro colocado Santos (35 pontos) com o Avaí e as derrotas do quarto Palmeiras (32) e do quinto Flamengo (29) para o Atlético-PR e o Vitória, respectivamente.

“Tenho certeza de que o Palmeiras e os outros clubes não desistiram do campeonato. Só que vamos ficar ligados no nosso trabalho. O que eles querem para as vidas deles é problema deles. Continuaremos atentos para consolidar a conquista desse título”, afirmou Rodriguinho.