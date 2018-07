Reservas do Corinthians empatam sem gols com a Inter de Limeira

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Um dia depois de dar alegria à sua torcida na Arena Corinthians ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro aproveitou o descanso dado aos titulares para testar algumas opções do seu elenco. Em jogo-treino realizado na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, os suplentes, porém, decepcionaram e não saíram do empate sem gols contra a Inter de Limeira, tradicional clube do interior, mas que atualmente está na Série A3 do Paulista.

Osmar Loss começou o duelo com Walter; Paulo Roberto, Vilson, Marllon e Carlos; Rodrigo Figueiredo e Mateus Vital; Sheik, Danilo e Marquinhos Gabriel; Matheus. Com pouca mobilidade e as jogadas concentradas quase integralmente no lado esquerdo, com Marquinhos, a única oportunidade de perigo veio em escanteio cobrado por Mateus Vital. Danilo, na primeira trave, desviou forte, mas por cima do gol.

Depois dos decepcionantes 30 primeiros minutos, Caíque entrou na vaga de Walter e Thiaguinho ocupou a vaga de Paulo Roberto na lateral. A partida ganhou em intensidade, mas mais pelo lado da Inter, que quase abriu o placar aos 10 minutos. Éder Paulista partiu para cima de Thiaguinho, ganhou na velocidade e, dentro da área, deu belo drible em Marllon. O atleta só não fez o gol porque Caíque saiu bem e abafou o lance.

Pouco depois, Sheik recebeu na esquerda e, em seu único lance de perigo, ajeitou para o meio e bateu forte, carimbando a trave. Loss resolveu dar 15 minutos para os jovens João e Igor, zagueiro e lateral direito da equipe sub-20, além do meia Bruno Xavier. Colocados nas vagas de Vilson, Mateus Vital e Emerson Sheik, respectivamente, eles viram o Timão adiantar suas linhas e passar os minutos finais praticamente no campo de ataque.

Quem quase abriu o placar foi Matheus. Rodrigo Figueiredo recebeu no meio, girou bem sobre a marcação do primeiro, driblou o segundo e tocou em profundidade para deixar o centroavante em boa condição. O jogador limpou bem a saída do goleio, mas a bola acabou escapando um pouco. Com o tempo que o corintiano demorou para chegar e chutar, o arqueiro conseguiu se levantar e fazer boa defesa na finalização.

Ainda deu tempo de, já quase com 30 minutos, Figueiredo, um dos poucos que aproveitaram a chance, conseguir escanteio pela esquerda. A bola foi alçada na área, Marllon ajeitou para Danilo e o meia tentou finalizar, mas a zaga afastou, decretando o empate sem gols na movimentação.

Poupados do trabalho no gramado nesta quinta, os titulares devem voltar a campo nesta sexta-feira, no último apronto em São Paulo antes da viagem para Brasília, local do embate frente ao Vasco da Gama, às 11h do domingo, no Mané Garrincha, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente com 22 pontos, o Timão é o oitavo colocado na tabela de classificação do torneio.