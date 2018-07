Renê Júnior vai passar por cirurgia e não joga mais em 2018

O Corinthians sofreu mais uma baixa. Desta vez, no entanto, não porque o presidente Andrés Sanchez tenha vendido outro atleta. O volante Renê Júnior rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, conforme diagnosticado nesta segunda-feira, deverá passar por cirurgia ainda nesta semana e não voltará a jogar em 2018.

Renê Júnior se machucou em um lance isolado aos 15 minutos do segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o São Paulo, na noite de sábado, no Morumbi. O jogador acabou substituído pelo meia Jadson na ocasião.

Agora, o volante aguarda apenas o local da contusão desinchar para ser submetido ao procedimento cirúrgico e enfrentar um período de seis a oito meses de reabilitação. Renê Júnior já havia sido operado nesta temporada, em função de uma contusão no menisco do joelho direito, além de ter sofrido uma lesão muscular na coxa esquerda de grau leve.

Recuperado durante a paralisação do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa do Mundo, o volante de 28 anos vinha sendo utilizado como substituto de Maycon, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Sem ele, o técnico Osmar Loss passará a apostar no jovem Douglas, vindo do Fluminense na semana passada.