Relembre as maiores decepções do Corinthians nos últimos 10 anos

Já em 2012, o Corinthians frustrou seus torcedores no Campeonato Paulista. Depois de uma excelente campanha na primeira fase, a equipe deu adeus à competição nas quartas de final, com derrota por 3 a 2 para a Ponte Preta, com direito a duas falhas do goleiro Julio Cesar. (Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press)