Relembre a última vez que o Corinthians venceu por dois gols de diferença fora de casa

Após perder por 2 a 0 para o Independiente del Valle na última quarta-feira, o Corinthians terá a missão de reverter o placar jogando fora de casa. A última vez que a equipe de Fábio Carille venceu por dois gols de diferença fora de casa foi no dia 28 de julho, diante do Fortaleza.

Na ocasião, o Corinthians saiu perdendo no primeiro tempo, mas se superou na etapa final e conseguiu vencer por 3 a 1. Os autores dos gols do Timão foram Boselli, Pedrinho e Danilo Avelar.

Ao longo da temporada, o Corinthians venceu por dois gols de diferença fora de casa em outras três oportunidades: Contra o Ceará, Athletico Paranaense e Deportivo Lara. Todas as partidas ocorreram na primeira metade do ano e foram válidas pela Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana, respectivamente. Apenas contra o time cearense o placar foi de 3 a 1 – que seria suficiente para a classificação. Nos outros dois jogos, o marcador de 2 a 0 levaria a decisão na Sul-Americana para os pênaltis.

Contra o Independiente del Valle, o Corinthians também vai precisar superar uma altitude de 2.850 metros. A partida ocorre às 21h30 da próxima quarta-feira.

