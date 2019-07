Ramiro volta e Carille relaciona 23 jogadores no Corinthians

O Corinthians treinou na tarde desta quarta-feira e finalizou a sua preparação para encarar o Montevideo Wanderers, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília), na Arena (partida com transmissão exclusiva pela DAZN). Entre os 23 relacionados, Ramiro aparece como novidade após se recuperar de dores na coxa direita e ficará à disposição pela primeira vez desde a parada para a Copa América.

O atacante Janderson, recém-inscrito na competição, esteve com a categoria sub-20 e anotou o gol da vitória do Timão sobre a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da categoria, também nesta quarta-feira, por isso fica fora da relação.

Além do tradicional trabalho tático de movimentação e de bola parada que acontece na véspera dos jogos, de acordo com a assessoria de imprensa do clube, o grupo foi submetido a complementos técnicos de finalização e passe e a um treinamento de posse de bola.

O volante Ralf e o atacante Gustavo seguem em tratamento. O primeiro tem um estiramento muscular na coxa direita enquanto o segundo encara um cansaço

Confira os jogadores relacionados por Carille:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Gil, Henrique e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus e Ramiro

Meias: Araos, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson e Vagner Love