Ramiro vê evolução na carreira ao acertar com o Corinthians

O meio-campista Ramiro deu sua primeira entrevista como jogador do Corinthians nesta segunda-feira, alguns dias depois de ser anunciado como reforço do clube para a próxima temporada. Elogioso à nova casa, ele explicou porque escolheu sair do Grêmio, onde estava há seis anos, e quais são suas expectativas a partir do dia 3 de janeiro, quando se apresenta ao Timão.

“Aceitei esse desafio para evoluir ainda mais na minha carreira. Digamos que eu sai daquela zona de conforto, de um grupo entrosado, extremamente parceiro e competitivo, para vir a um clube que está passando por uma remontagem, buscando contratações para fazer de 2019 um grande ano”, disse o atleta, em entrevista concedida ao Sportv.

Na avaliação do atleta, o Alvinegro do Parque São Jorge é uma vitrine maior do que o Grêmio, onde ele foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa e do Gaúcho. “Me mudei para o grande centro do país, para uma vitrine maior. Vou me dedicar ao máximo, para conquistar títulos de expressão que a camisa do Corinthians merece”, continuou.

Bem quisto pela torcida gremista e titular de Renato Gaúcho desde que o comandante assumiu o cargo de técnico do clube, Ramiro ainda explicou detalhadamente o motivo de, mesmo com um vínculo válido até 2021 no Sul, ter sido liberado sem custos. O contrato dele com o Corinthians é válido até dezembro de 2022.

“Fui liberado por conta de um acordo. Em 2014, quando cheguei do Juventude ao Grêmio, um grupo de empresários representado pelo (Giuliano) Bertolucci fechou o contrato, onde caso houvesse a liberação de algum dos dois, o clube teria de pagar uma multa para ressarcir o investimento. E como o Bressan está sendo liberado para negociar com outros clubes, o Grêmio, para não ter que pagar nada, acabou me liberando”, concluiu.