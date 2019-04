Ramiro valoriza final, mas pede Corinthians diferente e “agressivo”

Confira este e outros vídeos em

O meio-campista Ramiro ainda não conseguiu atingir a esperada titularidade do Corinthians nem chegar perto do nível que apresentou nos últimos anos, vestindo a camisa do Grêmio. O atleta não escondeu a felicidade por estar em campo e ter uma participação ativa na conquista da vaga na final do Campeonato Paulista, sua primeira em apenas três meses do clube. Porém, fez ressalvas ao estilo apresentado pela equipe diante do Santos

“De fato, correu risco demais. A gente não pode ficar dependendo do Cássio fazer milagre por 90 minutos para a gente conseguir uma classificação. Nós, dentro de campo, temos de ter uma postura diferente, mais agressiva, de gostar de ficar com a bola, dar trabalho ao adversário e aí conseguir fazer o gol naturalmente. Acho que a gente jogou 90 minutos muito recuado, dando bola para o adversário”, começou o atleta.

“Estou muito feliz de já estar tendo essa oportunidade, na primeira competição já estar chegando em uma decisão, mas é pés no chão, temos ainda dois jogos contra uma grande equipe, vamos procurar nos dedicar ao máximo para no final da competição comemorar esse título”, disse o jogador.

Acionado no segundo tempo para tentar frear a pressão santista – sem sucesso – Ramiro diz que não se sente desmotivado pelos minutos reduzidos que tem recebido recentemente. Antes de converter o pênalti contra o Peixe, ele havia jogado parte do segundo tempo contra o Ceará, na semana passada.

“Jogador que não pensa em jogar pode abandonar o futebol. A gente trabalha no dia a dia sempre pensando em vencer, sempre pensando em dar o melhor, e quando a gente entra em campo é sempre pensando em ser campeão, seja no Corinthians ou em qualquer equipe. Aqui a gente sabe que a torcida exige isso, a gente procura dar o melhor para que isso se concretize”, concluiu Ramiro.