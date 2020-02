Ramiro tem lesão confirmada e perderá jogos da Libertadores

No início da tarde desta sexta-feira, o meia-atacante Ramiro teve uma lesão no joelho direito confirmada pelo Corinthians. O atleta teve um estiramento no ligamento colateral medial, mas não precisará passar por cirurgia. Contudo, ficará de fora do duelo de ida e de volta da pré-Libertadores, diante do Guaraní, do Paraguai.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, na derrota para a Ponte Preta na última quinta-feira, o camisa 28 corintiano precisou ser substituído pelo jovem Madson, depois de prender o pé no calção de um adversário e torcer o joelho. Ao fim da partida, o técnico Tiago Nunes revelou que o jogador reclamava de dores no vestiário e seria submetido a exames nesta manhã.

A expectativa de retorno de Ramiro é de pelo menos três semanas, o que lhe faria perder duas rodadas do Campeonato Paulista, contra o Santos no próximo domingo, e Inter de Limeira, no dia 9, além da Libertadores. Se cumprir o prazo esperado, o atleta deverá retornar aos gramados no dia 15, no clássico diante do São Paulo, no Morumbi, também pelo estadual.