Ramiro não escolhe posição e revela conversa com Carille

Ramiro fez sua estreia com a camisa do Corinthians jogando como um segundo homem de meio de campo. Na coletiva de imprensa após o empate com o Santos, neste domingo, o próprio Fábio Carille admitiu que ainda não sabe exatamente como melhor aproveitar um de seus principais reforços para a temporada.

“Eu falei que estou aqui para somar, ajudar o grupo, seja de meia pelo lado do campo, volante ou até mesmo lateral. Estou aqui para ajudar da maneira que for”, avisou o ex-gremista, empolgado com o trabalho do treinador corintiano nessa fase ainda de adaptação e conhecimento.

“Um trabalho diferente. Um trabalho muito moderno. Ele tem uma relação muito direto com o jogador”, elogiou.

Aliás, a elação com Fábio Carille é um dos fatores que mais tem motivado Ramiro no Corinthians e foi também fundamental para o polivalente atleta topar se transferir para o clube do Parque São Jorge.

“Ele teve uma conversa em particular comigo e com os outros que estão chegando, para explicar um pouco do estilo de jogo, um pouco do trabalho. Isso tem me motivado e foi uma das coisas que me motivou vir para cá, de estar aprendendo cada vez mais com um treinador que dispensa comentários”, concluiu.

Ramiro jogou até os 15 minutos do segundo tempo no amistoso contra o Santos, se mostrou bem fisicamente, levou um cartão amarelo e por pouco não fez um gol em finalização da entrada da área. A tendência é de manutenção na equipe principal.