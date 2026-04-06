Ramalho leva terceiro amarelo e vira desfalque para o Corinthians no Derby

O Corinthians ganhou um desfalque para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro André Ramalho recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Internacional, neste domingo, e precisará cumprir suspensão.
Pendurado, Ramalho passava em branco até os acréscimos do segundo tempo. No entanto, perto dos 46 minutos de jogo, o camisa 5 empurrou Alerrandro em uma disputa de bola e foi punido com o cartão amarelo pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima.
Sem André Ramalho, o Corinthians recolhe os cacos após a nova derrota e volta aos gramados para a estreia na Copa Libertadores. O Timão visita o Platense-ARG nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos.
Ramalho assumiu a condição de reserva nesta temporada com a chegada de Gabriel Paulista e substituiu o companheiro. O camisa 3, portanto, deve formar a dupla de zaga do Corinthians ao lado de Gustavo Henrique no Derby caso esteja em plenas condições físicas.
Na atual temporada, André Ramalho soma 12 partidas, sendo dez como titular, com um gol marcado.
Situação na tabela
O resultado foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates no recorte. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.
Próximos jogos do Corinthians
Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)
Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)
Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)