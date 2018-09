Ralf vê fase delicada e quer tirar Corinthians de posição “incômoda”

O Corinthians não vem apresentando um bom futebol desde a saída do técnico Fábio Carille, ainda em maio, mas seguiu confiante em uma melhora até a queda na Copa Libertadores da América, diante do Colo-Colo, na semana passada. Agora com um torneio a menos para disputar e de olho na semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, o volante Ralf admitiu que a situação é complicada e, apesar da oitava colocação, o Alvinegro não está tranquilo no Brasileiro.

“A gente sabe que a gente vive um momento delicado, queremos sair dessa zona de incômodo. A gente tem jogos bons, mas não conseguimos a vitória. Contra o Atlético-MG foi a mesma forma, contra o Paraná conseguimos. De seis jogos tivemos só uma vitória. É ruim”, comentou o camisa 15, que deve ser mantido na equipe titular ao lado de Douglas.

Com 30 pontos conquistados até o momento, o Alvinegro está cinco atrás do Galo, primeira equipe classificada para a Copa Libertadores da América do ao que vem. Por outro lado, está apenas sete acima do Sport, primeiro time da zona de rebaixamento, com um jogo a mais do que o Vasco (16º com 24) e a Chapecoense (18ª com 21).

“Você fica para trás dos concorrentes diretos. A gente fica incomodado, porque a gente sabe da força que tem nosso elenco e as vitórias não estão aparecendo. Estamos fazendo grandes jogos, mas estamos tomando gols que impossibilitam a gente de subir na tabela. Mas agora tem esse jogo para conseguir a vitória”, continuou o meio-campista, dividindo a responsabilidade colocada sobre o técnico Osmar Loss.

“Quanto ao professor, a pressão é para todos, não só para ele, nem garotada. Acho que todo mundo tem que dividir a parcela, carregar o piano que só assim a gente vai sair dessa situação”, concluiu o atleta. Apesar de o treinamento desta terça ter sido quase todo fechado à imprensa, o provável Alvinegro para encarar os cearenses tem Walter; Mantuan, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Romero; Roger.