Ralf indica caminho mais fácil para Corinthians conquistar mais um título no ano

Atual vencedor do Campeonato Paulista, o Corinthians ainda tem pela frente mais dois torneios nos quais pode sair vitorioso nesta temporada: o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O primeiro é disputado no esquema de pontos corridos e o segundo no de mata-mata.

“Temos que prestar mais atenção nela (Sul-Americana). É o caminho mais próximo, mais rápido (para o título)”, disse o volante Ralf na última quarta-feira em entrevista coletiva.

De fato é um caminho mais rápido: se chegar até a final, o Corinthians tem pela frente mais sete jogos, a começar pelo Montevideo Wanderers, no dia 25 de julho, na Arena Corinthians. São jogos de ida e volta, exceto pela final, em partida única no dia 9 de novembro de 2019, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai.

O outro torneio que disputa, o Brasileirão, ainda tem pela frente mais 28 rodadas, distribuídas em partidas durante a semana e no final de semana. Atualmente, o Corinthians é o 10º colocado na tabela, com 12 pontos conquistados e um jogo a menos. O líder no momento é o Palmeiras, que soma 25 pontos em nove rodadas, sem nenhuma derrota.

Ainda assim, Ralf acredita que o alvinegro tem capacidade de chegar nas duas frentes, e que o título do campeonato nacional, apesar da disparidade de pontos do rival alviverde em relação aos outros adversários, está em aberto.

“Não podemos nos distanciar no Brasileiro. Hoje não dá para cravar quem será o campeão. Dez ou 12 times podem ser campeões, por isso a Sul-Americana é o caminho mais rápido. Se a gente puder chegar nos dois, melhor ainda”, finalizou.

Neste ano, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista após vencer o São Paulo. Sem disputar a edição da Libertadores de 2019 já que ficou em 13º lugar do Brasileirão em 2018, o time apostou suas fichas na Copa do Brasil, mas acabou eliminado pelo Flamengo.

Na Copa Sul-Americana, o time comandado pelo técnico Fabio Carille eliminou o forte Racing nos pênaltis após dois empates e o Deportivo Lara com duas vitórias por 2 a 0. O Corinthians ainda não possui o título da Sul-Americana no seu hall de troféus.

*Especial para a Gazeta Esportiva.