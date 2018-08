Ralf defende Loss e cobra divisão na responsabilidade por momento ruim

O Corinthians desembarcou no início da tarde desta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos um dia após ser derrotado pelo Fluminense pelo placar de 1 a 0 em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Timão completou uma sequência negativa de quatro jogos sem vitórias no torneio nacional, fato que já começa a gerar uma forte pressão sobre a equipe, principalmente em cima do treinador Osmar Loss.

Único jogador a falar com a imprensa, o experiente volante Ralf afirmou que essa pressão não pode ser exclusiva ao comandante e pediu união para que a equipe supere esse momento.

“A pressão é pra todos, não só para o treinador. Claro que a parcela de culpa sempre vai ser maior para o treinador, mas todos nós sabemos de nossa parcela de culpa e sabemos que precisamos melhorar e a gente tem que se unir, focar cada vez mais”, declarou o volante.

Para tentar sair dessa situação, o Corinthians conta agora com uma sequência de três jogos em casa. O primeiro duelo dessa sequência acontece neste sábado, quando a equipe recebe o Paraná na Arena Corinthians. Para conseguir o resultado, o volante pediu para que a torcida compareça e ajuda a empurrar o grupo rumo a vitória.

“É claro que é bom você jogar diante de seu torcedor. A gente sabe que precisa muito desse auxílio de nossa torcida. Toda vez que precisamos eles deram a conta do recado e por isso a gente espera que eles possam encher a arena no próximo sábado”, completou.

Com 26 pontos conquistados, o Timão ocupa a oitava colocação na tabela, estando a sete pontos de distância do G6 e mesma distância da zona do rebaixamento. A equipe volta a treinar na próxima quinta-feira, no período da tarde.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com