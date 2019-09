Que diferença! Pedrinho é mais caro que todo o elenco do Independiente del Valle

Brigando por uma vaga na final da Sul-Americana, Corinthians e Independiente del Valle se enfrentaram em São Paulo e a partida teve um desfecho surpreendente. Apesar do amplo favoritismo do Timão, os equatorianos venceram por 2 a 0, ignorando ter um elenco com o valor oito vezes menor que o dos mandantes.

De acordo com o Transfermarkt, todo o plantel do Independiente del Valle custa 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), enquanto o técnico Fábio Carille conta com um elenco avaliado em 84,7 milhões de euros (aproximadamente 382 milhões).

Atleta mais caro do Corinthians, Pedrinho é avaliado com um valor de mercado superior com o de toda a equipe equatoriana. O meia de 21 anos custa 15 milhões de euros (cerca de R$ 68 milhões).

Na próxima quarta-feira (25), o Timão precisará colocar a superioridade em campo para correr atrás do prejuízo sofrido na Arena Corinthians.

