Primeiro treino de Tiago Nunes no Corinthians tem atividade com bola

Depois de ser apresentado e conceder sua primeira entrevista coletiva no Corinthians, Tiago Nunes comandou um treino no gramado do CT Joaquim Grava. O treinamento contou com a presença de reforços em campo e teve atividades com bola.

O atacante Luan, o volante Victor Cantillo e o atacante Davó já vestiram o uniforme e se juntaram a outros 21 jogadores no gramado. Pedro Henrique, Camacho e Richard, que retornam de empréstimo, já foram reintegrados e participaram da atividade. O zagueiro Léo Santos foi o único atleta que se reapresentou e ficou na parte interna do CT, fazendo trabalhos na fisioterapia.

Depois de realizarem testes físicos e exames com a nutricionista do clube, os jogadores foram a campo e realizaram um aquecimento. Na sequência, o elenco realizou um trabalho com bola, focando em troca de passes. Os goleiros treinaram em um campo anexo.

O destaque negativo desta segunda-feira ficou por conta de Cássio. O goleiro caiu no chão com dores no polegar esquerdo após fazer uma defesa e teve que abandonar a atividade mais cedo. O arqueiro foi atendido por médicos e levado às dependências internas do CT por um carrinho de maca.

Pedrinho e Araos serão desfalques na pré-temporada, já que defenderão a seleção brasileira e chilena, respectivamente, no Pré-Olímpico da Colômbia. O Corinthians pode ficar sem a dupla até o dia 9 de fevereiro, quando termina o torneio.

O Timão permanecerá na cidade de São Paulo até o dia 12, quando viaja aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. A primeira partida do Corinthians na competição será contra o New York City FC, no dia 15. Logo na sequência, o Alvinegro encara o Atlético Nacional-COL, no dia 18. Os dois jogos serão realizados no Exploria Stadium.