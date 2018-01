Primeiro dia do ano já teve Majestoso e Palmeiras contra clube argentino

O primeiro dia de todo ano é marcado por muita festa e celebração no mundo todo. Paixões como o futebol se tornam secundárias. Mas, nem sempre foi assim. Em 1946, São Paulo e Corinthians se enfrentaram justamente no dia 1º de janeiro. O Majestoso fora de época completa 72 anos nessa segunda-feira e só quem tem motivos para comemorar são os tricolores.

O clássico disputado no estádio do Pacaembu acabou com a goleada são-paulina, de virada, por 5 a 1 sobre o Timão. Remo, Rubén Barrios duas vezes, Antoninho e Américo marcaram os gols do São Paulo, todos no segundo tempo.

O Amistoso Nacional, como fora chamado o embate na ocasião, tinha os gols relatos como “pontos” e foi uma preliminar de Palmeiras e Rosário Central, que acabou com a vitória do Verdão por 2 a 1 em cima dos argentinos.

Em toda a história da rivalidade paulistana, o São Paulo só conseguiu uma goleada mais elástica do que esta de réveillon. Em setembro de 1933, o Tricolor enfiou espantosos 6 a 1 no alvinegro do Parque São Jorge em uma época que o clube ainda ostentava o nome de São Paulo da Floresta.

Para não dizer que o Ano Novo só traz más lembranças aos corintianos é importante ressaltar que o Timão já atuou no dia 1º de janeiro em outras duas oportunidades, e em ambos os desafios saiu de campo vencedor.

Em 1926, um dos maiores ídolos da história do alvinegro, Neco, marcou dois gols e Rodrigues outros dois na goleada por 4 a 0 sobre o Internacional da Capital-SP. Apesar do jogo ter sido disputado no estádio da Ponte Grande, a primeira casa do Corinthians, o duelo foi válido por um Festival de Ano-Bom dos Sócios do Internacional da Capital.

Já em 1928, o Corinthians teve de entrar em campo pelo primeiro turno do Campeonato Paulista daquele ano. No estádio Avenida Água Branca, ex-palco da cidade paulistana, o Timão venceu o Guarani de Campinas por 2 a 0 graças a gols de Pinheiro e De Maria.