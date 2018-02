Presidente do PT parabeniza Andrés com foto de são-paulinos

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, utilizou as redes sociais para dar os parabéns a Andrés Sanchez, seu companheiro na política, pela vitória na eleição a presidente do Corinthians neste sábado. No entanto, ela cometeu uma gafe futebolística e usou uma foto de torcedores do São Paulo para ilustrar seu post.

Pelo PT, Andrés Sanchez ainda cumpre o mandato de deputado federal eleito pelo estado de São Paulo. Agoro, ele pretende se licenciar do cargo para trabalhar na administração do Corinthians.