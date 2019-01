Preparador projeta trabalho especial por Manoel, em recuperação de catapora

O Corinthians espera a chegada do zagueiro Manoel nesta terça-feira e, mesmo antes de tornar o negócio oficial, já tem um cronograma estabelecido para o atleta de 28 anos. Fora da pré-temporada no Cruzeiro por causa de uma catapora, o defensor receberá atenção especial para que consiga atingir rapidamente o nível físico do elenco corintiano, em atividade já há 12 dias neste ano.

“Todo atleta que chega passa por uma série de avaliações e, em cima dos resultados, vamos prescrever o treinamento que ele necessita. Não posso adiantar se daqui a uma semana ou 10 dias ele estará pronto”, comentou o preparador físico, Walmir Cruz, que tem boas referências sobre o atleta.

“A gente já tem informação que ele é um atleta que se cuida bastante, é fisicamente muito forte, o que ajuda a gente. Mas essa doença que ele teve atrasou um pouco o processo. Teremos cuidados especiais com ele, fazendo a coisa acontecer o mais rápido possível, porém, sem passar por riscos”, avaliou.

Pouco aproveitado na última temporada, com um total de 21 jogos sob o comando de Mano Menezes, Manoel chega para ser mais uma opção a Fábio Carille na contestada zaga central. Nesta terça-feira, por exemplo, o treinador testou a terceira dupla diferente da temporada entre os titulares.

“Nós vamos ver a evolução que ele tem em cima dos trabalhos que passaremos para ele. Se ele nos der respostas positivas, vamos adiantando o processo. Às vezes, você queima etapas e pode perder o jogador mais para frente”, concluiu Walmir.