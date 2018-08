Pratas da casa festejam chance no dia do aniversário do Corinthians

O Corinthians estará mudado para enfrentar o Atlético-MG neste sábado, 1º de setembro, data em que comemorará o seu 108º aniversário. O técnico Osmar Loss não poderá contar, por exemplo, com o lateral direito Fagner e o volante Douglas, suspensos, e com o zagueiro Pedro Henrique, lesionado, em Itaquera.

Duas das novidades na formação corintiana para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira após a queda na Copa Libertadores da América, já são praticamente certas. Bem-humorados, os pratas da casa Léo Santos e Mantuan apareceram juntos na sala de imprensa do CT Joaquim Grava no início da tarde desta sexta-feira para falar sobre as chances que terão na zaga e na lateral direita, respectivamente.

“O Corinthians completará 108 anos, mas temos que saber separar as coisas. O nosso foco são os três pontos”, comentou Léo Santos, lembrando que já tem bastante tempo de casa. “Creio que me preparei bastante para isso. As expectativas são as melhores possíveis. Buscamos aproveitar a oportunidade e contribuir para a retomada no Brasileiro”, acrescentou Mantuan.

O substituto de Douglas, ao contrário, é incerto. Loss tem as opções de voltar a compor uma dupla bastante defensiva, com Gabriel ao lado de Jadson, ou de recorrer à entrada do versátil meio-campista chileno Araos no setor. O técnico decidiu realizar um treinamento fechado na véspera da partida contra o Atlético-MG e não deu indícios da sua escalação.

Seja como for, todos querem mostrar serviço no período de reconstrução por que atravessa o Corinthians. O time que se despediu do torneio continental após sofrer novas baixas no seu elenco durante a Copa do Mundo da Rússia tenta se reaproximar das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e ir além das semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Léo Santos aproveitou para apresentar as suas credenciais. “Sou um jogador que tem a qualidade técnica como diferencial. Não que os outros não tenham qualidade. Não é à toa que também estão no Corinthians. Mas posso ajudar muito na saída de bola, no controle do jogo, fazendo ligações diretas com o Jadson ou achando um passe mais à frente para o Douglas”, avisou, ciente de que o concorrente Pedro Henrique, outra revelação corintiana, está longe de ser unanimidade.

Para Mantuan, a missão é bem mais difícil. Fagner também iniciou carreira no Corinthians, porém já rodou bastante e disputou a última Copa do Mundo como titular da Seleção Brasileiro. “Sei do tamanho, do peso da responsabilidade de substituí-lo. O Fagner não foi um mero jogador na Copa. Ele se destacou”, elogiou.