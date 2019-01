Por vaga na semifinal, Corinthians e Grêmio se enfrentam na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai chegando em seus momentos decisivos. Nesta sexta-feira, Corinthians e Grêmio vão duelar por uma vaga na semifinal da competição. O jogo está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri.

O Timão vem de campanha boa no torneio. Foram três vitórias e dois empates. O Alvinegro do Parque São Jorge tentará derrotar os gaúchos para seguirem vivos com o sonho de conquistarem o 11º título da Copinha.

Eduardo Barroca, comandante do Timãozinho comentou sobre o adversário. “Ainda não tive a oportunidade de olhar o material do Grêmio, mas eu falo que a gente vem trabalhando jogo a jogo. A partir de agora, vou preparar a equipe. Em qualquer circunstância, jogar contra o Grêmio é sempre muito difícil”, afirmou o treinador.

Lutando por um título inédito, o Imortal superou na última quarta-feira o Audax-SP e agora se prepara para enfrentar amanhã o Corinthians pela Copinha. Em seis jogos disputados pela competição, foram cinco vitórias e um empate.

Na tarde desta quinta-feira o técnico César Lopes finalizou a preparação do Tricolor Gaúcho para o confronto de sexta-feira. A base do time deve ser mantida e mais uma vez os garotos gremistas treinaram cobranças de penalidades. Caso o duelo termine empatado no tempo normal a decisão da vaga será nas penalidades.

Assim o Grêmio vai a campo com: Gabriel Chapecó; Léo Bicca, Emanuel, João Guilherme e Kazu; Jhonata Varela, Fernando Henrique e Gabriel Biteco; Jhonata Robert, Guilherme Azevedo e Da Silva.