Platense x Corinthians pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Publicado 08/04/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Corinthians faz a sua estreia na Copa Libertadores. O Timão enfrenta o Platense a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Onde assistir Platense x Corinthians ao vivo?

  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+
  • Tempo real da Gazeta Esportiva

 

Como o Platense chega ao confronto

O Platense não vive um bom momento. O time está há seis partidas sem ganhar e ocupa o décimo lugar do Grupo A do Campeonato Argentino. A equipe vem de um empate sem gols com o Lanús, fora de casa.

Estreante na Copa Libertadores, a equipe argentina terá os desfalques do zagueiro Gonzalo Goñi, dos meio-campistas Franco Minerva e Marcos Portillo, e do atacante Hector Bobadilla.

Como o Corinthians chega ao confronto

Em jejum, o Corinthians chega pressionado para a partida. O time não vence há nove jogos e recebeu cobranças de torcedores organizados nos últimos dias.

A equipe alvinegra, porém, vive a expectativa de dar a volta por cima sob o comando de Fernando Diniz. O técnico, que irá fazer sua estreia à frente da equipe, chega para suceder Dorival Júnior, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Internacional, no último domingo, na Neo Química Arena.

Para a estreia no torneio continental, no entanto, o técnico terá alguns desfalques importantes: Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).

Histórico

As equipes nunca se enfrentaram e protagonizam um duelo inédito nesta primeira rodada da Copa Libertadores.

Estatísticas

Platense na temporada

  • 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas
  • 7 gols marcados 
  • 7 gols sofridos
  • Artilheiro: Augusto Lotti (2 gols) 

 

Corinthians na temporada

  • 7 vitórias, 7  empates e 7 derrotas
  • 21 gols marcados 
  • 19 gols sofridos
  • Artilheiro: Yuri Alberto (4 gols)

 

Prováveis escalações

Provável escalação do Platense

Borgogno; Saborido, Ignacio Vazquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Amarfil, Barrios e Zapiola; Mainero, Gauto e Lencina
Técnico: Walter Zunino

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, André Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto (Pedro Raúl)
Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem de Platense x Corinthians

  • Árbitro: Piero Maza Gomez (CHI)
  • Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
  • VAR: Juan Lara (CHI)

 

Ficha técnica 

  • Jogo: Platense x Corinthians
  • Data e horário: 09 de abril de 2026 (quinta-feira) | 21h (de Brasília)
  • Competição: Copa Libertadores 
  • Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

 

