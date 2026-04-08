Platense x Corinthians pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quinta-feira, o Corinthians faz a sua estreia na Copa Libertadores. O Timão enfrenta o Platense a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da competição.
Onde assistir Platense x Corinthians ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
- Tempo real da Gazeta Esportiva
Como o Platense chega ao confronto
O Platense não vive um bom momento. O time está há seis partidas sem ganhar e ocupa o décimo lugar do Grupo A do Campeonato Argentino. A equipe vem de um empate sem gols com o Lanús, fora de casa.
Estreante na Copa Libertadores, a equipe argentina terá os desfalques do zagueiro Gonzalo Goñi, dos meio-campistas Franco Minerva e Marcos Portillo, e do atacante Hector Bobadilla.
Como o Corinthians chega ao confronto
Em jejum, o Corinthians chega pressionado para a partida. O time não vence há nove jogos e recebeu cobranças de torcedores organizados nos últimos dias.
A equipe alvinegra, porém, vive a expectativa de dar a volta por cima sob o comando de Fernando Diniz. O técnico, que irá fazer sua estreia à frente da equipe, chega para suceder Dorival Júnior, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Internacional, no último domingo, na Neo Química Arena.
Para a estreia no torneio continental, no entanto, o técnico terá alguns desfalques importantes: Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).
🔜🛫🇦🇷#VaiCorinthians pic.twitter.com/8lHzeNJyGk
— Corinthians (@Corinthians) April 8, 2026
Histórico
As equipes nunca se enfrentaram e protagonizam um duelo inédito nesta primeira rodada da Copa Libertadores.
Estatísticas
Platense na temporada
- 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas
- 7 gols marcados
- 7 gols sofridos
- Artilheiro: Augusto Lotti (2 gols)
Corinthians na temporada
- 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas
- 21 gols marcados
- 19 gols sofridos
- Artilheiro: Yuri Alberto (4 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do Platense
Borgogno; Saborido, Ignacio Vazquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Amarfil, Barrios e Zapiola; Mainero, Gauto e Lencina
Técnico: Walter Zunino
Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, André Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto (Pedro Raúl)
Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem de Platense x Corinthians
- Árbitro: Piero Maza Gomez (CHI)
- Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)
Ficha técnica
- Jogo: Platense x Corinthians
- Data e horário: 09 de abril de 2026 (quinta-feira) | 21h (de Brasília)
- Competição: Copa Libertadores
- Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires
- Onde Assistir: ESPN e Disney+