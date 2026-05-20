Peñarol x Corinthians: veja onde assistir ao jogo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, Corinthians e Penãrol se enfrentam em compromisso válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o confronto às 21h30 (de Brasília), no Estadio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

O Corinthians se reapresentou na manhã desta terça-feira e iniciou a preparação para o duelo contra o Peñarol, pela CONMEBOL Libertadores! ⚽️ 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/YMlNONq51m — Corinthians (@Corinthians) May 19, 2026

Como chega o Corinthians?

O Corinthians vem de uma derrota para o Botafogo por 3 a 1 no Campeonato Brasileiro. Agora, o time comandado por Fernando Diniz é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos - igualado com Santos e Grêmio, que aparecem fora do Z4.

Na Libertadores, o Corinthians lidera o Grupo E com 10 pontos conquistados em três vitórias e um empate. Na última rodada, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

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Como chega o Peñarol

Por sua vez, o Peñarol vem embalado por duas vitórias consecutivas pelo Campeonato Uruguaio. Na competição nacional, aparece no terceiro lugar da tabela, com 27 pontos ganhos em 15 rodadas.

Pela Libertadores, os uruguaios ainda não venceram. Foram apenas dois pontos em dois empates, além de duas derrotas até aqui na competição. Na terceira posição do Grupo E, o time vive situação complicada e, além de precisar vencer os próximos dois jogos, depende de tropeços do Platense.

Ficha técnica

Peñarol x Corinthians (5ª rodada Libertadores)

Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira) às 21h30

Local: Estadio Campeón del Siglo, em Montevidéu.