Pedro Henrique aconselha Balbuena a permanecer no “maior clube do país”

Com a saída de Pablo ao final da temporada, após uma negociação fracassada com os empresários do jogador para a renovação do contrato, Pedro Henrique assumiu a titularidade na defesa corinthiana. Companheiro de Balbuena na linha defensiva, o jovem defensor tem tido uma participação importante nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

No entanto, existe um perigo desta dupla de zaga não permanecer muito tempo na clube. Isso porque Balbuena pode tomar um rumo parecido com o de Pable. O defensor possui vínculo com a equipe apenas até o final da temporada e, apesar de Andrés Sanchez acreditar na permanência do paraguaio, ainda não houve um acerto entre o clube e os representantes do atleta.

Pedro Henrique foi questionado sobre qual seria o conselho que daria ao seu companheiro de zaga caso fosse questionado sobre a renovação e foi enfático ao dizer que acredita que a permanência seja o melhor caminho para a carreira do atleta, já que o Corinthians é o maior clube brasileiro.

“Ia falar que não (deve sair). Ele está sendo muito feliz aqui. Foi o melhor zagueiro do último Campeonato Brasileiro ao lado do Pablo. Ele está num ótimo momento no clube e nessa hora não tem porque mudar. E aqui é Corinthians. Não tem outro clube no país que seja melhor que o Corinthians. Então os jogadores só pensam em permanecer”, avaliou o defensor.

Enquanto a negociação segue em curso, a dupla se prepara para o próximo compromisso da equipe pelo Campeonato Paulista, diante do Santo André na próxima sexta-feira. Para este confronto o técnico Fábio Carille terá uma novidade para o setor: o recém contratado Henrique ficará pela primeira vez no banco de reservas.

*Especial para a Gazeta Esportiva