Pedrinho vai a campo e deve reforçar o Corinthians contra o Fluminense

O Corinthians deve contar com seu principal jogador nesse período pós-Copa América para a decisão de quinta-feira, contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Se na segunda-feira Pedrinho fez apenas trabalhos específicos no LabR9, na manhã dessa terça-feira o meia-atacante foi a campo, treinou normalmente e demostrou que as dores no quadril já não são mais problemas.

Com Pedrinho de volta, fica apenas a dúvida sobre quem Fábio Carille vai escalar na referência do ataque: Vagner Love ou Mauro Boselli. Gustavo corre por fora nessa briga.

A primeira parte do treino, a mais importante, quando Carille posicionou o time que irá a campo no Rio de Janeiro, foi totalmente fechada à imprensa. Os jornalistas puderam acompanhar apenas os trabalhos de finalização, incluindo muitas cobranças de pênaltis.

Nessa quarta, o alvinegro encerra sua preparação antes de embarcar ao Rio de Janeiro com um treino totalmente privado. O Corinthians não passou de um 0 a 0 com o Flu em Itaquera no primeiro encontro e agora precisa de uma vitória ou um empate com gols para chegar à semifinal do torneio continental. Uma nova igualdade sem gols levará a definição à marca da cal.