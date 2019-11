Pedrinho faz treino parcial no Corinthians e tem chance maior de enfrentar o Galo

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians segue fazendo sua preparação para enfrentar o Atlético-MG no próximo domingo, às 18h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade da atividade desta sexta-feira, fechada para imprensa, foi a participação parcial de Pedrinho.

O camisa 38 sofreu uma pancada no ombro na vitória de 3 a 0 sobre o Avaí e participou apenas da primeira parte do treinamento, em que Dyego Coelho fez um jogo de ataque contra defesa em campo reduzido. Logo depois, voltou para a sessão de fisioterapia e deu continuidade no tratamento. Sua presença ainda não foi confirmada no duelo contra o Galo e o atleta deve passar por nova avaliação nesta sexta.

Após este treino, os jogadores foram para outro campo e foram divididos em quatro. Novamente em espaço reduzido, os grupos se enfrentaram, com Jadson e Régis de coringas.

Quem nem sequer foi a campo foi o lateral-esquerdo Danilo Avelar. Assim como Pedrinho, o defensor sofreu uma pancada no ombro e dificilmente voltará a tempo de atuar contra os mineiros. Carlos deve ser o substituto imediato.

Antes de embarcar para Belo Horizonte, o Corinthians fará mais um treinamento no CT Joaquim Grava na parte de manhã deste sábado.