Pedrinho recebe sondagens e Corinthians espera propostas

O meia Pedrinho está com a Seleção Olímpica para a disputa do Torneio Maurice Revello, na França, mas o Corinthians tem ouvido o nome dele circular bastante no clube nos últimos dias. Em boa fase, com três gols no Campeonato Brasileiro em sete rodadas, o jogador recebeu sondagens de clubes europeus que podem se transformar em propostas na janela de transferências do verão europeu.

Depois de receber algumas procuras no ano passado, sendo a mais forte do Ajax, Pedrinho voltou a ter dificuldades em ser titular do Corinthians. Com o recente sucesso, os contatos se intensificaram. O Benfica é um dos clubes confirmados pela reportagem entre os que se interessaram pelo atleta.

A visão dos interessados em Pedrinho é que ele parece ter atingido uma maior maturidade física e de jogo. Desde a metade do ano passado, o canhoto terminou 16 das 37 partidas em que foi titular, número visto como impensável anteriormente.

Com Carille, foram 14 jogos como titular, sendo quatro deles finalizados, o último contra o Deportivo Lara, na Arena. Entrando mais na área, Pedrinho agora participa mais de gols, como indica sua média recente de 0,44 por partida desde seu 100º jogo pelo Timão, contrastando com os 0,06 dos 99 duelos anteriores.

O jogador, que possui multa rescisória avaliada na casa dos 50 milhões de euros, começa sua caminhada na tradicional competição sub-23 neste domingo e pode permanecer lá até 15 de junho, quando o Campeonato Brasileiro já estará paralisado para a disputa da Copa América. A Seleção Brasileira está no Grupo B, juntamente com Catar, Guatemala e os anfitriões franceses.

Também estão na disputa da competição Japão, Chile, Inglaterra, Portugal, China, Bharein, Irlanda e México. Os primeiros colocados de cada chave, além do melhor segundo lugar se classificam para a semifinal. A estreia está marcada para o dia 2 de junho contra a Guatemala. Três dias depois, o Brasil pega a França, em 5 de junho. O encerramento da primeira fase será no dia 8, contra o Catar.