Pedrinho pode perder espaço no Corinthians logo após ano de afirmação

A temporada 2019 marcou a afirmação de Pedrinho no Corinthians. Desde que foi efetivado no elenco profissional, o jovem convivia entre expectativa alta e uma realidade dura.

Pedrinho tinha dificuldade de se manter no time titular e até mesmo de suportar uma sequência de jogos inteiros. Tudo isso virou passado nesse ano.

Pedrinho foi o grande destaque técnico da equipe. A titularidade se tornou algo incontestável e o jogador entregou sete gols e sete assistências. No Brasileirão, Pedrinho marcou cinco gols, mesmo número de Vagner Love e Gustavo.

Aliás, na competição por pontos corridos, o Corinthians conseguiu apenas uma vitória sem Pedrinho. A boa fase se refletiu em convocações à Seleção Brasileira Sub-23, com direito a camisa 10 amarelinha.

O problema é que o Pré-Olímpico vai tirar Pedrinho do Corinthians por toda a pré-temporada, além dos cinco primeiros jogos no Campeonato Paulista e também da estreia do Timão na Copa Libertadores da América.

Tiago Nunes não tem como esperar por Pedrinho. O técnico tem que ter o time pronto em fevereiro, principalmente por causa do embate pelo torneio sul-americano.

Mais que isso, o clube contratou Luan para ser a principal peça da equipe no meio de campo, posição que Pedrinho tanto esperou para ter oportunidade.

Ou seja, dependendo da situação que o Corinthians se encontrar quando Pedrinho voltar da Seleção, após dois meses de trabalho, a cria do Terrão pode ter de remar tudo de novo para reconquistar seu espaço e convencer Tiago Nunes justamente após um ano tão importante para sua carreira, como foi 2019.