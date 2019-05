Pedrinho faz primeiro gol em clássico e ruma para a Seleção Olímpica

O meia Pedrinho deixou o campo na noite deste domingo ovacionado pela torcida do Corinthians, na Arena, como autor do único gol na vitória sobre o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o canhoto balançou a rede diante de um rival regional e uma alegria para sair em alta rumo à Seleção Olímpica. A partir de segunda, ele se junta ao grupo sub-23 que participa do antigo Torneio de Toulon, na França, do dia 1º ao 15 de junho.

“Gratificante poder fazer um gol em um clássico, sabemos o quão importante é para um jogador, fico muito feliz de fazer o gol e sair com a vitória”, disse o armador, paciente para ouvir as perguntas, mas claramente apressado para sair e resolver os últimos trâmites antes da viagem.

Questionado se o duelo deste domingo havia sido mais tranquilo do que o da quinta-feira, quando o Timão superou o Deportivo Lara-VEN por 2 a 0, na Arena, Pedrinho manteve total respeito pelo clube do Morumbi.

“Não dá para comparar, são duas grandes equipes, mas o São Paulo, por ser um clássico, é um jogo mais intenso. De concentração a todo momento. Sabemos que são duas grandes equipes, e o mais importante foi essa grande vitória que a gente conquistou”, continuou o atleta, autor de dois gols nos últimos três jogos.

“Com certeza, sempre fui um jogador de meio-campo, não fui de fazer tantos gols na época das categorias de base. Agora como atacante sei que essa cobrança é maior. Tenho tratado com naturalidade, os gols vão sair no momento certo”, concluiu Pedrinho, que tem oito gols marcados em 106 jogos pelo clube.