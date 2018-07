Pedrinho explica investidas pelo meio e diz que 9 facilita seu jogo

O jovem Pedrinho segue na busca pela titularidade do Corinthians e, para isso, tem buscado aparecer mais para o jogo. De acordo com o garoto, ele tem aparecido na região mais central do campo, saindo um pouco da ponta direita, uma alternativa para tocar mais vezes na bola e não ficar “sumido”. Tudo isso, é claro, sem deixar de se posicionar defensivamente, como pede o técnico Osmar Loss.

“Foi mais pela circunstância mesmo, estou tentando me movimentar um pouco mais, sem comprometer a equipe. Faço isso para pegar mais na bola, poder ajudar a equipe, balançar as jogadas de um lado o outro”, comentou o atleta, hoje apenas opção para Romero e Clayson, considerados titulares das pontas, ainda com a concorrência de Marquinhos Gabriel.

O companheiro também canhoto, aliás, foi quem mais conseguiu aproveitar os amistosos da inter-temporada. Autor do passe para o gol de Pedrinho na última quarta-feira, ele fez o gol da virada contra o Grêmio, no final de semana, e voltou a ser considerado uma opção na armação.

“Foi importante, sabíamos que não vínhamos muito bem, mas conseguimos melhorar. Essa parada mostrou que nosso time tem evoluído bastante e pode chegar longe”, disse Pedrinho, reconhecendo que o esquema atual, com um centroavante à frente da linha de três na armação pode ser um trunfo para si.

“É, acho que facilita um pouco por eu ser um meia que gosta de achar passe. Quando tem dois meias é mais passe próximo, não passe longo, quando tem um cara mais na frente abre mais essa opção”, explicou, de olho na possibilidade de jogar com o recém-chegado Jonathas.

“É um grande jogador, esforçado, de alta qualidade, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito aí”, concluiu Pedrinho, dono de dois gols na temporada, além de duas assistências. Tanto ele quanto o restante do elenco voltam aos treinos neste sábado, no CT Joaquim Grava, quando começa a preparação para a retomada do Brasileiro, na quarta-feira, contra o Botafogo, na Arena.