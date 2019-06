Pedrinho e Vital celebram título nas redes e torcida pede: “Não vende!”

A Seleção Brasileira Olímpica sagrou-se campeã do Torneio de Toulon na tarde deste sábado. Integrantes da equipe comandada pelo treinador André Jardine, Pedrinho e Mateus Vital, jogadores do Corinthians, não demoraram em ir para as redes sociais comemorar a conquista.

Em seu perfil no Instagram, Pedrinho postou uma foto posando com a bandeira do país e o troféu da competição. “Só agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, primeira convocação e estar coroando ela com um título é algo especial para mim e minha família, agradecer a todos que torceram e com certeza será o primeiro de muitos”, escreveu o camisa 17 do Brasil sub-23.

Mateus Vital, por sua vez, foi mais sucinto. Em sua conta no Twitter, o jovem publicou a mensagem “é campeão” seguido de um emoji de foguete. A postagem, inclusive, foi compartilhada pelo Corinthians na mesma rede social.

É Campeãoooooooo 🚀 — Mateus Vital (@MateusViital) 15 de junho de 2019

Ligado em seus jovens jogadores desde o início do torneio preparatória para as Olimpíadas de Tóquio, o clube do Parque São Jorge também foi às redes para parabenizá-los.

A publicação do Corinthians rendeu uma enxurrada de respostas dos torcedores. A grande maioria delas pedia a manutenção de Pedrinho e Vital na equipe. “Não vende!”, escreveram dezenas de usuários.

A Seleção Brasileira foi campeã do Torneio de Toulon de maneira invicta. Com dois gols de Vital e um de Pedrinho durante a competição, o time de André Jardine triunfou sobre Honduras, França, Catar e Irlanda até empatar com o Japão na decisão, levando o título na disputa de pênaltis.