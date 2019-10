Pedrinho diz que trocaria emoção pessoal do gol por vitória do Corinthians

Pedrinho chorou ao término do primeiro tempo ao falar sobre seu gol no Estádio Rei Pelé. O meia-atacante do Corinthians começou a jogar futebol no CSA e é de Maceió. Mesmo assim, a fase da equipe alvinegra é tão ruim que Pedrinho admitiu que trocaria o gol por uma vitória nessa quarta-feira.

“Trocaria meu gol pela vitória, tem a necessidade de vencer, mas é levantar a cabeça, é futebol, não passamos por uma fase boa e só trabalhando que as coisas vão acontecer”, comentou o camisa 38 à TV Globo, ciente de que os sete jogos sem vitória pesam.

“Isso não pode acontecer num clube tão grande como o Corinthians. Creio que a gente fez um bom jogo hoje, eles chegaram duas vezes e fizeram dois gols, mas futebol é resultado”, concluiu.

O Corinthians agora enfrenta o Flamengo, domingo, no Maracanã, já fora do G6 e podendo até cair para a oitava posição nesta quinta, caso o Athletico vença o Internacional no Beira-Rio.