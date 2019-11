Pedrinho confirma que renovará com o Corinthians em janeiro

Uma das principais lideranças técnicas do Corinthians em 2019, Pedrinho deve estender seu contrato junto ao time do Parque São Jorge. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, o meia-atacante confirmou que já tem conversas avançadas para renovar com o Timão.

“Como vocês sabem, a gente estava conversando para poder, no início de janeiro, haver essa renovação”, afirmou o meia, que também garantiu que o encaminhamento do novo vínculo aconteceu antes mesmo da saída de Fábio Carille do Alvinegro.

A informação sobre a renovação do contrato de Pedrinho foi antecipada pela Gazeta Esportiva. A reportagem trouxe a palavra do empresário do jogador, Will Dantas, que garantiu que um novo vínculo deve ser acertado em breve. “Vamos renovar com o Corinthians.

Pedrinho tem contrato com o Timão até o final do ano que vem. O clube tem o objetivo de se proteger no mercado, já que o jogador é constantemente sondado por equipes do exterior. O meia vive sua melhor temporada profissional. Além de firmar-se como titular absoluto do Corinthians, assumiu a camisa 10 da Seleção Brasileira Olímpica. Pelo Timão, o jogador tem sete gols em 54 partidas em 2019.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Foco na próxima temporada

Ainda na entrevista coletiva, Pedrinho falou sobre a próxima temporada, quando será comandado por Tiago Nunes. O meia revelou que os jogadores ainda não tiveram um longo contato com o novo treinador, mas destacou a importância de já mostrar serviço para 2020.

“Ele (Tiago Nunes) veio ontem, a gente só acabou cumprimentando. No Corinthians, todo jogo é importante, principalmente agora que vem um novo treinador. Isso serve para todos os jogadores mostrarem os grandes atletas que são para poderem estar presentes na temporada do ano que vem”, disse Pedrinho.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com