Pedrinho aceita cobrança de Andrés: “Falou o que precisávamos ouvir”

O meia Pedrinho foi o escolhido para falar com a imprensa na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, e adotou um tom otimista para falar da situação do clube. Na avaliação do jovem canhoto, a cobrança feita pelo presidente Andrés Sanchez ainda no vestiário do estádio do Maracanã, local da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na última quarta-feira, veio em boa hora no Alvinegro.

“O presidente é um cara muito claro, sempre nos cobra, falou o que a gente precisava ouvir. O presidente claro quer sempre uma melhora para o clube. Entendemos aquilo que ele falou para melhorar e ter uma evolução”, comentou o jogador, mantido entre os titulares para a partida deste sábado, contra o Paraná, às 19h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o atleta, o técnico Osmar Loss tem feito um bom trabalho ao analisar os adversários e entregar a tática desejada para sair com a vitória. Para que isso ganhe força, no entanto, ele acredita que uma vitória contra os paranistas será fundamental na caminhada corintiana.

“Tivemos um treino importante, vai nos ajudar para o jogo de amanhã. Não queremos só um bom resultado, mas buscar fortalecer a equipe. Se está dando o melhor, tem que dar ainda mais. Ninguém tem dúvida da qualidade que cada um tem”, observou, de olho na decisão contra o Colo-Colo, quarta-feira, na mesma Arena.

“Importantíssimo, quarta-feira vai ser uma decisão importante, sempre pensamos jogo a jogo, amanhã (sábado) vamos tentar repor a confiança, repor a qualidade do time. Independente de quem seja, se for o último ou o primeiro, vai entrar da melhor forma”, concluiu o meio-campista.

Como perdeu a primeira partida por 1 a 0 no Chile, o Alvinegro tem de vencer por uma diferença de dois gols para avançar às quartas de final no tempo normal. Com 26 pontos conquistados até o momento e sem vencer há quatro rodadas, sendo três derrotas consecutivas, o Timão busca a recuperação diante do lanterna da competição. Até a noite da última quinta-feira, 20 mil ingressos haviam sido vendidos para a torcida corintiana.