Palmeiras vence Corinthians de novo e vai à semi do Paulista Sub-20

Principais postulantes ao título do Campeonato Brasileiro e prestes a disputar um histórico Derby centenário, Palmeiras e Corinthians tiveram outra decisão, esta pelo Campeonato Paulista Sub-20 e com predomínio alviverde.

Com bom público na Arena Barueri, o Verdão venceu o rival por 1 a 0 com gol de Fernando e se classificou para a semifinal do Campeonato paulista Sub-20. O Alviverde ainda poderia perder pelo placar mínimo que ficaria com a classificação por ter a melhor campanha e ter vencido pelo mesmo placar o duelo em Itaquera, na última semana.

Agora, o Verdão poderá ter outro clássico pela frente na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. O São Paulo venceu o Água Santa na primeira partida por 1 a 0 e joga pelo empate neste sábado para classificar à semifinal do torneio. As outras duas partidas de quartas de final são Novorizontino e Desportivo Brasil, e Ponte Preta e Capivariano.

Se nas categorias de base o Palmeiras levou a melhor com duas vitórias por 1 a 0, o profissional do Verdão espera repetir o feito neste domingo, às 17h (de Brasília), em Itaquera, pelo Campeonato Brasieleiro. O Alviverde está cinco pontos atrás do Corinthians, líder da competição com 59 pontos.