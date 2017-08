Pablo volta a demonstrar otimismo com permanência no Corinthians

De volta à equipe titular do Corinthians na surpreendente derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no sábado, o zagueiro Pablo adotou um tom de incerteza para falar sobre o seu futuro profissional após a partida. No dia seguinte, participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, e recobrou o otimismo ao abordar a possibilidade de seguir no Corinthians ao término do seu empréstimo pelo Bordeaux, da França.

“Está bem encaminhado. Já temos todos os números, o tempo de contrato, salário, tudo acertado. Aconteceram alguns empecilhos no meio do caminho, mas nada que deva atrapalhar, até porque temos bastante tempo para resolver isso”, comentou Pablo.

Em julho, o Corinthians já dava a questão como resolvida. O clube havia acertado a compra de Pablo por € 1,2 milhão (R$ 4,5 milhões) mais a cessão de 15% dos direitos econômicos do jovem atacante Malcom ao Bordeaux. Dias depois, porém, Fernando César, o empresário do zagueiro, enervou a diretoria corintiana ao suspender a negociação, alegando que um acordo financeiro com o seu cliente não seria respeitado.

“A situação está bem tranquila. Creio que resolveremos o mais rapidamente possível”, reforçou Pablo, sobre o desacerto recente com o Corinthians. “Estávamos acertados há um mês e vamos resolver. Acredito que sim”, sorriu.