Osmar Loss defende atuação do Corinthians: “Fizemos grande jogo”

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã e se distanciou da liderança no Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota pelo placar mínimo, a equipe alvinegra pouco assustou Diego Alves, o goleiro rival, e terminou o confronto sendo pior que os rubro-negros em praticamente todos os quesitos: posse de bola, finalizações, passes, desarmes, cruzamentos, escanteios… Mesmo assim, Osmar Loss aprovou o desempenho de seus comandados nessa nona rodada.

“Conseguimos trabalhar bem a bola, conseguimos ter um controle maior na primeira etapa, ainda não é o que a gente deseja para o Corinthians, mas fizemos um grande jogo, o Flamengo vem muito bem, jogamos diante de um grande público e a gente conseguiu se impor, conseguiu impor o futebol do Corinthians, e agora a gente vai em busca dessa melhora”, avaliou o sucessor de Fábio Carille.

“Os tempos estrategicamente foram distintos. Na primeira etapa, o Flamengo, na empolgação, nos colocou mais retraídos. Por mais que eu acho que tivemos um controle maior na segunda etapa do que na primeira etapa. Futebol é uma caixinha difícil de ser interpretada”, comentou.

Apesar dos seguidos questionamentos na entrevista coletiva sobre o fato do Corinthians ter passado a maior parte do jogo no campo defensivo, segurando a pressão dos donos da casa, Osmar Loss não refugou de seu discurso.

“É sempre bom fazer análise depois de rever, mas a gente tinha superioridade numérica no meio de campo, acho que o Lucas Paquetá e o Jonas não estavam preenchendo os espaços, a gente circulou muitas bolas na primeira etapa”, concluiu o comandante.

