Andrés não convence, e organizada marca protesto no Parque São Jorge

Os pronunciamentos do presidente Andrés Sanchez e do diretor de marketing Luis Paulo Rosenberg nesta quinta-feira não satisfizeram a principal torcida organizada do clube. Pouco tempo após a entrevista coletiva concedida pelos dirigentes no CT Joaquim Grava, a Gaviões da Fiel agendou um protesto para esta sexta-feira, no Parque São Jorge.

De acordo com a torcida, Andrés e Rosenberg falaram bastante, mas não elucidaram os questionamentos que haviam sido levantados no dia anterior. O estopim para a revolta se deu com o desmantelamento de parte do time titular no título paulista conquistado neste ano (o zagueiro Balbuena, o lateral esquerdo Sidcley, o volante Maycon e o meia Rodriguinho saíram), motivado pelos problemas financeiros do Corinthians.

Veja o comunicado da Gaviões da Fiel:

“No final da tarde desta quinta-feira (26), a diretoria do Corinthians concedeu uma coletiva de imprensa para responder aos questionamentos levantados pela Fiel Torcida.

Como todos puderam acompanhar, os diretores não conseguiram responder de forma clara as nossas dúvidas. Ficamos mais de uma hora tentando compreender o que foi dito.

Desta forma, enquanto não houver respostas transparentes para TODAS as perguntas, as cobranças não irão parar.

Por isso, convocamos a nossa Fiel Torcida para comparecer amanhã, às 18h, no Parque São Jorge para participar conosco do protesto que tem como principal objetivo a transparência do Corinthians com os seus mais de 35 milhões de torcedores.

Pedimos a todos os nossos sócios, demais torcidas organizadas e todos os torcedores que estão insatisfeitos com toda essa situação a participar conosco, pois não basta fazer barulho nas redes sociais, é preciso estar presente. Chegou a hora de todos saírem de trás dos computadores, largar os seus celulares e deixar de ficar protestando nas redes sociais. Amanhã, vocês têm um compromisso com o Corinthians. Vá para a porta do Parque São Jorge protestar!

“O Corinthians será o time do povo, e é o povo que vai fazer o time.”

À diretoria do Corinthians: aguardamos as respostas paras as questões abaixo:

ESTÁDIO

– Pagamento da dívida: O clube tem pagado em dia as parcelas? Qual é a fonte utilizada para o pagamento? Qual é o planejamento realizado para quitar o estádio nos próximos anos?

– Obras inacabadas: Quando o clube pretende retomar as obras que estão pendentes?

– Naming rights: O clube está buscando algum parceiro? Existe um prazo para fechar um acordo?

ADMINISTRAÇÃO

– Como está a situação financeira do clube?

– Dívida com a Omni: Toda receita gerada pelo Fiel Torcedor é repassada à Omni? Do que se trata a dívida com a empresa? Como o clube pretende pagar? O clube vai renovar o contrato? Quais são as condições do contrato?

– Patrocínio máster: O clube está em negociação com alguma empresa? Tem previsão ou colocou uma meta para ter um novo patrocinador?

FUTEBOL

– Com a saída de sete jogadores, o Corinthians pretende repor o elenco? Qual é a previsão de chegada dos novos reforços? Quais são as prioridades de contratação?

– O que o Corinthians pretende fazer para que desmanches como o que ocorreu neste ano sejam evitados nas próximas temporadas?

– A receita com a venda dos jogadores ultrapassa os R$ 95 milhões em 2018. O que vai ser feito com essa receita?

– Por que o clube foi o que mais pagou comissão a empresários na venda de jogadores?

– Quais são as ações de melhoria para a categoria de base? Quando será entregue o novo CT?

– Por qual razão os empresários ficam com a maior fatia dos direitos econômicos dos garotos do “Terrão”?”.