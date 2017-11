Organizada do Timão programa festa para possível título

Principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel irá realizar um evento especial em sua quadra – na região do Bom Retiro, em São Paulo – para o jogo desta quarta-feira diante do Fluminense, que pode assegurar ao clube o heptacampeonato nacional. Através de suas redes sociais, a torcida anunciou que sua sede terá um telão e ficará aberta a partir das 18 horas.

A entrada da festa será gratuita. A torcida garante ser uma opção para as pessoas reunirem amigos e familiares, principalmente aqueles que não conseguiram um ingresso para o jogo na Arena Corinthians.

Para ser campeão nesta quarta, o Timão necessita apenas das próprias forças: basta vencer o Fluminense. O Corinthians tem dez pontos de vantagem em relação ao Grêmio e 11 para o Palmeiras. Apenas os três times ainda contam com chances de título.